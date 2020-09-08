شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع صادرات ألمانيا فى يوليو لكن دون مستويات ما قبل كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أظهرت بيانات نُشرت اليوم الثلاثاء، أن الصادرات الألمانية زادت 4.7 بالمئة في يوليو، مما يشير إلى أن تعافي اقتصاد ألمانيا من أزمة فيروس كورونا يظل على مساره، على الرغم من أن شحنات التصدير ما زالت أدنى بكثير من مستوى ما قبل الأزمة. وقال مكتب الإحصاءات الاتحادي إن الواردات ارتفعت 1.1 بالمئة فحسب على أساس شهري، لتصل بالفائض التجاري المعدل في ضوء العوامل الموسمية إلى 18 مليار يورو.

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