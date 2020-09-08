الاقتصاد

الذهب يتراجع بفعل قوة الدولار والأنظار على البنوك المركزية

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب يتراجع بفعل قوة الدولار والأنظار على البنوك المركزية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تراجع الذهب اليوم الثلاثاء بفعل صعود الدولار ولكن حد من الخسائر الشكوك حيال التعافي الاقتصادي في حين يترقب مستثمرون استراتيجيات سياسات البنوك المركزية في أمريكا الشمالية وأوروبا.

ونزل الذهب في السوق الفورية 0.2 بالمئة إلى 1925.38 دولار للأوقية (الأونصة). وهبط الذهب في التعاملات الآجلة في الولايات المتحدة 0.1 بالمئة إلى 1931.70 دولار.

وزاد الدولار أمام منافسيه ما يرفع تكلفة المعدن الأصفر لحائزي العملات الأخرى.

Advertisements

وحد من الخسائر بيانات أظهرت انكماش اقتصاد اليابان بأكثر من التقديرات الأولية في الربع الثاني في حين تضرر الإنفاق الرأسمالي من الجائحة.

وأغرقت الحكومات والبنوك المركزية الأسواق بإجراءات تحفيز غير مسبوقة لتقليل الضرر الاقتصادي الناجم عن الجائحة مما صعد بالذهب لمستويات مرتفعة بفضل دوره في التحوط في مواجهة التضخم وانخفاض العملة.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، هبطت الفضة 0.9 بالمئة إلى 26.76 دولار للأوقية ونزل البلاتين 0.1 بالمئة إلي 906.76 دولار بينما ارتفع البلاديوم 0.7 بالمئة إلى 2310.41 دولار.

 

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الذهب يتراجع بفعل قوة الدولار والأنظار على البنوك المركزية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا