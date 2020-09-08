شكرا لقرائتكم خبر عن استقرار أسعار اللحوم المفروم بـ 110 و الكندوز يباع بـ 130 جنيه والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد سوق اللحوم البلدى اليوم الثلاثاء 8-9-2020 استقرارا من حيث الأسعار وتوافر الأنواع ، حسبما ذكرت شعبة القصابين بالغرفة التجارية بالقاهرة، إذ سجل سعر اللحوم الكندوز 110-130 جنيها، وسجل اللحم المفروم العادي 110-125جنيها الكيلو، وسجل سعر السجق من 110 لـ 140 جنيها الكيلو .
وسجلت اللحوم الضأن 120 وحتى 140 جنيها بينما اللحوم الجملي استقرت عند 90-100 جنيها للكيلو ، وبلغت أسعار البفتيك و الاستيك كندوز 120-140جنيها فى الكيلو ، فيما استقرت أسعار الكبدة بين 120-140 جنيها الكيلو، البرجر البلدى سجل سعر الكيلو 120-140 جنيها ، أسعار الكوارع الواحدة بين 80-120جنيها .
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