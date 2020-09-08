شكرا لقرائتكم خبر عن استقرار سلبي للدولار الأمريكي للجلسة الثانية على التوالي أمام الين الياباني والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تذبذب الدولار الأمريكي في نطاق ضيق مائل نحو التراجع خلال الجلسة الآسيوية أمام الين الياباني عقب التطورات والبيانات الاقتصادية الني تبعنها عن الاقتصاد الياباني وعلى أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الثلاثاء من قبل الاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم.

في تمام الساعة 07:05 صباحاً بتوقيت جرينتش انخفض زوج الدولار الأمريكي مقابل الين الياباني بنسبة 0.01% إلى مستويات 106.26 مقارنة بمستويات الافتتاحية عند 106.27 بعد أن حقق الزوج أدنى مستوى له خلال تداولات الجلسة عند 106.24 بينما حقق الأعلى له عند 106.31.

هذا وقد تابعنا عن الاقتصاد الياباني ثاني أكبر اقتصاديات آسيا صدور القراءة السنوية لمؤشر الإنفاق الأسري والتي أظهرت اتساع التراجع إلى 7.6% مقابل 1.2% في حزيران/يونيو الماضي، أسوء من التوقعات التي أشارت لاتساع التراجع إلى 3.6%. وجاء ذلك بالتزامن مع أظهر القراءة السنوية لمتوسط الدخل تقلص التراجع إلى 1.3% مقابل 2.0% في حزيران/يونيو، متفوقة على التوقعات التي أشارت لتقص التراجع إلى 1.6%.

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كما تابعنا عن الاقتصاد الياباني صدور قراءة مؤشر الحساب الجاري والتي أظهرت تقلص الفائض إلى ما قيمته 0.96 تريليون ين مقابل 1.05 تريليون ين في حزيران/يونيو، أسوء من التوقعات التي أشارت لاتساع الفائض إلى 1.44 تريليون ين، بينما أوضحت القراءة الغير معدلة موسمياً للمؤشر ذاته اتساع الفائض إلى ما قيمته 1,468 مليار ين مقابل 168 مليار ين في حزيران/يونيو، دون التوقعات التي أشارت لاتساع الفائض إلى 1,869 مليار ين.

وجاء ذلك مع صدور القراءة النهائية المعدلة موسمياً للناتج المحلي الإجمالي والتي أظهرت انكماش 7.9% مقارنة بانكماش 7.8% قي القراءة الأولية للربع الثاني ومقابل انكماش 0.6% في الربع الأول الماضي، متفوقة على التوقعات التي أشارت لاتساع الانكماش إلى 8.1%، بينما أوضحت القراءة النهائية السنوية للمؤشر ذاته المقاس بالأسعار نمو 1.3% مقارنة بالقراءة الأولية والتوقعات عند نمو 1.5% ومقابل نمو 0.9% في الربع الأول.

وصولاً إلى كشف مكتب مجلس الوزراء الياباني عن قراءة إحصائية إكو واتشرز للأوضاع الحالية والمستقبلية والتي أظهرت تقلص انكماش الأوضاع الحالية إلى ما قيمته 43.9 مقابل 41.1 في تموز/يوليو، متفوقة على التوقعات التي أشارت لاتساع الانكماش إلى 41.0، كما أوضحت قراءة الأوضاع المستقبلية تقلص الانكماش إلى ما قيمته 42.4 مقابل 36.0 في تموز/يوايو، أيضا بخلاف التوقعات التي أشارت لاتساع الانكماش إلى 28.2.

على الصعيد الأخر، يترقب المستثمرين عن الاقتصاد الأمريكي الكشف عن قراءة مؤشر ائتمان المستهلك والتي قد تعكس ارتفاعاً إلى ما قيمته 12.9$ مليار مقابل 8.9$ مليار في حزيران/يونيو الماضي، بخلاف ذلك، ووفقاً لأخر الأرقام الصادرة عن منظمة الصحة العالمية فقد ارتفع عدد الحالات المصابة بفيروس كورونا لأكثر من 27 مليون ولقي 881,464 شخص مصرعهم في 216 دولة.