شكرا لقرائتكم خبر عن توالي ارتداد العملة الموحدة اليورو من الأعلى له في أكثر من عامين أمام الدولار الأمريكي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تذبذبت العملة الموحدة اليورو في نطاق ضيق مائل نحو التراجع خلال الجلسة الآسيوية لنشهد ارتدادها للجلسة السادسة على التوالي من الأعلى لها منذ الثاني من أيار/مايو 2018 أمام الدولار الأمريكي على أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الثلاثاء من قبل اقتصاديات منطقة اليورو والاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم ووسط تسعير الأسواق لتصاعد التوترات بين المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي.

في تمام الساعة 06:40 صباحاً بتوقيت جرينتش انخفض زوج اليورو مقابل الدولار الأمريكي بنسبة 0.11% إلى مستويات 1.1804، مقارنة بمستويات الافتتاحية عند 1.1817 بعد أن حقق الزوج أدنى مستوى له خلال تداولات الجلسة عند 1.1795، بينما حقق الأعلى له عند 1.1822.

هذا وتتطلع الأسواق عن فرنسا ثاني أكبر اقتصاديات منطقة اليورو لصدور القراءة النهائية للتغير في التوظيف في القطاعات عدا الزراعية والتي قد تؤكد على تراجع 0.6% خلال الربع الثاني مقابل تراجع 2.5% في الربع الأول الماضي، وذلك قبل أن نشهد أيضا عن فرنسا صدور قراءة الميزان التجاري لفرنسا والتي قد توضح تقلص العجز إلى ما قيمته 7.0 مليار يورو مقابل 8.0 مليار يورو في حزيران/يونيو الماضي.

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ويأتي ذلك بالتزامن مع الكشف من قبل ألمانيا أكبر اقتصاديات منطقة اليورو عن القراءة الغير معدلة موسمياً لمؤشر الحساب الجاري والتي قد تعكس تقلص الفائض إلى ما قيمته 20.3 مليار يورو مقابل 22.4 مليار يورو في حزيران/يونيو، وأظهر القراءة المعدلة موسمياً لمؤشر الميزان التجاري اتساع الفائض إلي 14.9 مليار يورو مقابل 14.5 مليار يورو، ووسط التوقعات بأن تظهر القراءة المعدلة موسمياً للصادرات تباطؤ النمو والواردات تسارع النمو.

وصولاً للكشف من قبل إيطاليا ثالث أكبر اقتصاديات المنطقة عن القراءة المعدلة موسمياً لمؤشر مبيعات التجزئة والتي قد توضح تباطؤ وتيرة النمو إلى 1.1% مقابل12.1% في حزيران/يونيو، وذلك قبل أن نشهد عن اقتصاديات منطقة اليورو ككل الكشف عن بيانات سوق العمل مع صدور القراءة النهاية للتغير في التوظيف والتي قد تؤكد على تراجع 2.8% دون تغير يذكر عن القراءة الأولية للربع الثاني ومقابل تراجع 0.2% في الربع الأول الماضي.

كما يأتي ذلك بالتزامن مع الكشف عن القراءة النهائية المعدلة موسمياً لمؤشر الناتج المحلي الإجمالي لمنطقة اليورو ككل والتي قد تؤكد على انكماش 12.1% دون تغير يذكر عن القراءة الأولية السابقة للربع الثاني ومقابل انكماش 0.3% الربع الأول، كما قد تؤكد القراءة السنوية للمؤشر ذاته على انكماش 15.0% مقابل انكماش 3.2% في القراءة السنوية السابقة للربع الأول.

على الصعيد الأخر، يترقب المستثمرين عن الاقتصاد الأمريكي الكشف عن قراءة مؤشر ائتمان المستهلك والتي قد تعكس ارتفاعاً إلى ما قيمته 12.9$ مليار مقابل 8.9$ مليار في حزيران/يونيو الماضي، بخلاف ذلك، ووفقاً لأخر الأرقام الصادرة عن منظمة الصحة العالمية فقد ارتفع عدد الحالات المصابة بفيروس كورونا لأكثر من 27 مليون ولقي 881,464 شخص مصرعهم في 216 دولة.