شكرا لقرائتكم خبر عن توالي ارتداد أسعار البلاتينيوم من الأدنى لها في ستة أسابيع متغاضية عن ارتفاع مؤشر الدولار للجلسة السادسة والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تذبذبت أسعار البلاتينيوم في نطاق ضيق مائل نحو الارتفاع خلال الجلسة الآسيوية لنشهد ارتدادها للجلسة الرابعة من الأدنى لها منذ 30 من تموز/يوليو متغاضية عن ارتداد مؤشر الدولار الأمريكي للجلسة السادسة على التوالي من الأدنى له منذ أواخر نيسان/أبريل من عام 2018 وفقاً للعلاقة العكسية بينهما على أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الثلاثاء من قبل الاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم.

في تمام الساعة 06:34 صباحاً بتوقيت جرينتش ارتفعت أسعار البلاتينيوم 0.28% لتتداول حالياً عند 913.46$ للأونصة مقارنة مع الافتتاحية عند 910.90$ للأونصة، مع العلم، أن أسعار البلاتينيوم استهلت تداولات الجلسة على فجوة سعرية هابطة بعد أن اختتمت تداولات الأمس عند 911.00$ للأوتصة، بينما ارتفاع مؤشر الدولار الأمريكي 0.09% إلى 93.15 مقارنة بالافتتاحية عند 93.06.

هذا ويترقب المستثمرين عن الاقتصاد الأمريكي الكشف عن قراءة مؤشر ائتمان المستهلك والتي قد تعكس ارتفاعاً إلى ما قيمته 12.9$ مليار مقابل 8.9$ مليار في حزيران/يونيو الماضي، بخلاف ذلك، فقد تابعنا بالأمس أعرب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن كون هناك إمكانية لفصل اقتصاد بلاده عن الصين وأن ذلك القرار لن يؤدي إلى خسائر مالية موسعة، مضيفاً أن منظمة التجارة العالمية أصبحت أفضل بكثير بالنسبة لأمريكا، مع تطرقه لكون الصين تواجه خطر مواجهة الفصل عن الولايات المتحدة أو التعرض لتعريفات ضخمة.

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كما أعلن الرئيس الأمريكي الجمهوري ترامب أن بلاده ستحظر العقود الفيدرالية للشركات التي تستعين بمصادر صينية، وذلك مع أعربه أنه بسبب المرشح الديمقراطي للانتخابات الرئاسية الأمريكية المرتقبة في تشرين الثاني/نوفمبر جون بايدن، أغلقت الصين نحو 70 ألف شركة وأن أعضاء الحزب الديمقراطي لا يرغبون في التوصل لاتفاق حيال حزمة تحفيز جديدة للاقتصاد الأمريكي مع الجمهوريين لكونهم يعرفن أن ذلك في صالح الاقتصاد.

على الصعيد الأخر، فقد تابعنا بالأمس اتهام وزارة الخارجية الصينية واشنطون بـ"الهيمنة الصارخة" وجاء ذلك عقب ساعات من التقرير التي تطرقت لكون المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية نوه الأحد لكون إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تدرس فرض قيود على التصدير لشركة أس-أم-أي-سي الصينية التي تعد أكبر شركة صينية لتصنيع أشباه الموصلات، الأمر الذي يعكس تصعيد للتوترات التقنية بين واشنطون وبكين.

وفي سياق أخر، فقد تابعنا بالأمس أعرب رئيس منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم عن أهمية استعداد العالم للتفشي المحتمل القادم لفيروس كورونا بحلول فصل الشتاء، داعياً الدول للاستثمار في الصحة العامة، ووفقاً لأخر الأرقام الصادرة عن منظمة الصحة العالمية فقد ارتفع عدد الحالات المصابة بفيروس كورونا لأكثر من 27 مليون ولقي 881,464 شخص مصرعهم في 216 دولة.