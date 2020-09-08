شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع أسعار النفط للأدنى لها في شهرين مع ارتفاع مؤشر الدولار الأمريكي للجلسة السادسة على التوالي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفضت العقود الآجلة لأسعار النفط الخام خلال الجلسة الآسيوية لنشهد الأدنى لها منذ العاشر من تموز/يوليو مع ارتداد مؤشر الدولار الأمريكي للجلسة السادسة على التوالي من الأدنى له منذ أواخر نيسان/أبريل 2018 وفقاً للعلاقة العكسية بينهما على أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الثلاثاء من قبل الاقتصاد الأمريكي أكبر مستهلك ومنتج للنفط عالمياً ووسط تصاعد التوترات بين واشنطون وبكين.

وفي تمام الساعة 06:15 صباحاً بتوقيت جرينتش انخفضت العقود الآجلة لأسعار خام النفط "نيمكس" تسليم تشرين الأول/أكتوبر المقبل 1.36% لتتداول عند مستويات 38.95$ للبرميل مقارنة بالافتتاحية عند 39.48$ للبرميل، مع العلم، أن العقود استهلت تداولات الجلسة على فجوة سعرية هابطة بعد أن اختتمت تداولات الأمس عند مستويات 39.77$ للبرميل.

كما تراجعت العقود الآجلة لأسعار خام "برنت" تسليم تشرين الثاني/نوفمبر 0.45% لتتداول عند 41.89$ للبرميل مقارنة بالافتتاحية عند 42.08$ للبرميل، مع العلم، أن العقود استهلت التداولات على فجوة سعرية صاعدة بعد أن اختتمت تداولات الأمس عند 42.01$ للبرميل، وذلك مع ارتفاع مؤشر الدولار 0.08% إلى 93.13 مقارنة بالافتتاحية عند 93.06، مع العلم أن المؤشر اختتم تداولات الأمس عند مستويات 92.72.

هذا ويترقب المستثمرين عن الاقتصاد الأمريكي الكشف عن قراءة مؤشر ائتمان المستهلك والتي قد تعكس ارتفاعاً إلى ما قيمته 12.9$ مليار مقابل 8.9$ مليار في حزيران/يونيو الماضي، بخلاف ذلك، فقد تابعنا بالأمس أعرب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن كون هناك إمكانية لفصل اقتصاد بلاده عن الصين وأن ذلك القرار لن يؤدي إلى خسائر مالية موسعة، مضيفاً أن منظمة التجارة العالمية أصبحت أفضل بكثير بالنسبة لأمريكا، مع تطرقه لكون الصين تواجه خطر مواجهة الفصل عن الولايات المتحدة أو التعرض لتعريفات ضخمة.

كما أعلن الرئيس الأمريكي الجمهوري ترامب أن بلاده ستحظر العقود الفيدرالية للشركات التي تستعين بمصادر صينية، وذلك مع أعربه أنه بسبب المرشح الديمقراطي للانتخابات الرئاسية الأمريكية المرتقبة في تشرين الثاني/نوفمبر جون بايدن، أغلقت الصين نحو 70 ألف شركة وأن أعضاء الحزب الديمقراطي لا يرغبون في التوصل لاتفاق حيال حزمة تحفيز جديدة للاقتصاد الأمريكي مع الجمهوريين لكونهم يعرفن أن ذلك في صالح الاقتصاد.

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على الصعيد الأخر، فقد تابعنا بالأمس اتهام وزارة الخارجية الصينية واشنطون بـ"الهيمنة الصارخة" وجاء ذلك عقب ساعات من التقرير التي تطرقت لكون المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية نوه الأحد لكون إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تدرس فرض قيود على التصدير لشركة أس-أم-أي-سي الصينية التي تعد أكبر شركة صينية لتصنيع أشباه الموصلات، الأمر الذي يعكس تصعيد للتوترات التقنية بين واشنطون وبكين.

وفي سياق أخر، فقد تابعنا بالأمس أعرب رئيس منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم عن أهمية استعداد العالم للتفشي المحتمل القادم لفيروس كورونا بحلول فصل الشتاء، داعياً الدول للاستثمار في الصحة العامة، ووفقاً لأخر الأرقام الصادرة عن منظمة الصحة العالمية فقد ارتفع عدد الحالات المصابة بفيروس كورونا لأكثر من 27 مليون ولقي 881,464 شخص مصرعهم في 216 دولة.

على الصعيد الأخر، فقد تابعنا بالأمس التقرير التي تطرقت لكون العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز تباحث من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين العديد من الملفات من على رأسها تطورات اتفاق أوبك+ وأخر تطورات مجموعة العشرين التي ستترأسها المملكة هذا العام بالإضافة لأبحاث موسكو للتوصل إلى لقاح لفيروس كورونا، وقد تحدثا حيال كيفية تنفيذ اتفاق أوبك+ والوصول للامتثال الكامل من قبل المشاركين في الاتفاق.

وفي سياق أخر، فقد أعرب وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك بالأمس عن كون بلاده أوفت بالتزامها باتفاق خفض الإنتاج 100% في آب/أغسطس وأن البيانات الخاصة بتعويضات خفض الإنتاج للمتقاعسين في الاتفاق سستتوفر في 15 من آيلول/سبتمبر، مع أفادته بأن لا توجد معلومات حيال طلب المتقاعسين لتمديد فترة تعويض فائض الإنتاج، موضحاً أنه لا يستبعد ذلك وأنه يمكن مناقشة تمديد فترة التعويض لبعض الدول في أيلول/سبتمبر.

ووفقاً للتقرير الأسبوعي لشركة بيكر هيوز الذي صدر الجمعة، فقد ارتفعت منصات الحفر والتنقيب على النفط العاملة في الولايات المتحدة بواقع منصة واحدة إلى إجمالي 181 منصة، ونود الإشارة، لكون المنصات الحفر والتنقيب على النفط العاملة في أمريكا تراجعت بواقع 525 منصة منذ 13 من آذار/مارس، لتعكس الأدنى لها في أكثر من عقد من الزمن.