شكرا لقرائتكم خبر عن توالي ارتداد أسعار الذهب من الأعلى لها في ثلاثة أسابيع مع ارتفاع مؤشر الدولار للجلسة السادسة على التوالي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تذبذبت العقود الآجلة لأسعار الذهب في نطاق ضيق مائل نحو التراجع خلال الجلسة الآسيوية لنشهد ارتدادها للجلسة الخامسة من الأعلى لها منذ 19 من آب/أغسطس وسط ارتداد مؤشر الدولار الأمريكي للجلسة السادسة على التوالي من الأدنى له منذ أواخر نيسان/أبريل 2018 وفقاً للعلاقة العكسية بينهما على أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الثلاثاء من قبل الاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم ووسط تسعير المستثمرين لتوالي تصاد التوترات بين واشنطون وبكين والمملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي.

في تمام الساعة 05:44 صباحاً بتوقيت جرينتش انخفضت العقود الآجلة لأسعار الذهب تسليم كانون الأول/ديسمبر القادم 0.31% لتتداول عند 1,932.00$ للأونصة مقارنة مع الافتتاحية عند 1,938.00$ للأونصة، مع العلم، أن العقود استهلت تداولات الجلسة على فجوة سعرية صاعدة بعد أن اختتمت تداولات الأمس عند 1,934.30$ للأوتصة، وذلك مع ارتفع مؤشر الدولار الأمريكي 0.08% إلى 93.14 مقارنة بالافتتاحية عند 93.06.

هذا ويترقب المستثمرين عن الاقتصاد الأمريكي الكشف عن قراءة مؤشر ائتمان المستهلك والتي قد تعكس ارتفاعاً إلى ما قيمته 12.9$ مليار مقابل 8.9$ مليار في حزيران/يونيو الماضي، بخلاف ذلك، فقد تابعنا بالأمس أعرب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن كون هناك إمكانية لفصل الاقتصاد الأمريكي عن الصين وأن ذلك القرار لن يؤدي إلى خسائر مالية موسعة، مضيفاً أن منظمة التجارة العالمية أصبحت أفضل بكثير بالنسبة لأمريكا، مع تطرقه لكون الصين تواجه خطر مواجهة الفصل عن الولايات المتحدة أو التعرض لتعريفات ضخمة.

كما أعلن الرئيس الأمريكي الجمهوري ترامب أن بلاده ستحظر العقود الفيدرالية للشركات التي تستعين بمصادر صينية، وذلك مع أعربه أنه بسبب المرشح الديمقراطي للانتخابات الرئاسية الأمريكية المرتقبة في تشرين الثاني/نوفمبر جون بايدن، أغلقت الصين نحو 70 ألف شركة وأن أعضاء الحزب الديمقراطي لا يرغبون في التوصل لاتفاق حيال حزمة تحفيز جديدة للاقتصاد الأمريكي مع الجمهوريين لكونهم يعرفن أن ذلك في صالح الاقتصاد.

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على الصعيد الأخر، فقد تابعنا بالأمس اتهام وزارة الخارجية الصينية واشنطون بـ"الهيمنة الصارخة" وجاء ذلك عقب ساعات من التقرير التي تطرقت لكون المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية نوه الأحد لكون إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تدرس فرض قيود على التصدير لشركة أس-أم-أي-سي الصينية التي تعد أكبر شركة صينية لتصنيع أشباه الموصلات، الأمر الذي يعكس تصعيد للتوترات التقنية بين واشنطون وبكين.

بخلاف ذلك، يترقب المستثمرين عن كثب تطورات المفاوضات القائمة بين المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي وسط تصاعد التوترات بين الطرفين، الامر الذي يعرض فرص إبرامهم لصفقة تجارية بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في الموعد المحدد بحلول منتصف تشرين الأول/أكتوبر المقبل إلى خطر الخروج دون اتفاق، كما تراقب الأسواق تابعيات اندلع الاحتجاجات مرة أخرى في مدينة هونج كونج منذ الأحد الماضي.

وفي سياق أخر، فقد تابعنا بالأمس أعرب رئيس منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم عن أهمية استعداد العالم للتفشي المحتمل القادم لفيروس كورونا بحلول فصل الشتاء، داعياً الدول للاستثمار في الصحة العامة، ووفقاً لأخر الأرقام الصادرة عن منظمة الصحة العالمية فقد ارتفع عدد الحالات المصابة بفيروس كورونا لأكثر من 27 مليون ولقي 881,464 شخص مصرعهم في 216 دولة.

ويذكر أن منظمة الصحة العالمية أعربت الجمعة عن كونها تعمل على جمع البيانات من أجل التوصل لفكرة مناسبة حيال ما يتم إنتاجه حول لقاح الفيروس التاجي وأنه قد لا يتم التوصل إلى لقاح قبل منتصف العام المقبل، وقد أعربت مسئولة البحوث اللقاحية في المنظمة آنا ماريا الأربعاء الماضي عن تخوفها من أن تؤثر الضغوط في الوقت الراهن لاستخدام لقاح لفيروس كورونا بشكل سريع للغاية واستخدام لقاحات غير جاهزة وغير فعالة.

وفي سياق أخر، أعرب المستشار الصحي للبيت الأبيض أنتوني فاوتشي أيضا الأربعاء أنه ليس من المرجح أن يكون لقاح كورونا جاهز بحلول نهاية تشرين الأول/أكتوبر، مع تطرقه لكون معظم الناس يشعرون بأن وجود اللقاح سيكون بحلول تشرين الثاني/نوفمبر أو كانون الأول/ديسمبر، مع أفادته بأن التجرب السريرية قد تدفع مطوري العقاقير الطبية لاتخاذ قرار قريباً وبالأخص أن المرحلة الأخيرة من التجارب قد تكون لها نتائج في الشهر القادم.