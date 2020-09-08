شكرا لقرائتكم خبر عن اليورو مقابل الين يهدد الثبات الايجابي- تحليل - 8-9-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم كرر سعر الزوج تقدمه لضغط سلبي على دعم القناة الصاعدة والمستقر حاليا قرب 125.40 متأثرا بسلبية مؤشر ستوكاستيك والمتمركز حاليا قرب مستوى 20, يعتمد السيناريو القادم على ثبات هذا الدعم لننصح باتخاذ الحيادية وانتظار الإغلاق اليومي التالي لنتفادى أي خسائر قد تنتج عن تغيير الاتجاه المفاجئ.

نذكر مجددا إلى أن ثبات الدعم الحالي سيزيد من فرص استهداف السعر لمستويات إيجابية قد تبدأ من 126.75 و 127.40, أما انتقاله للمسار الهابط فإن ذلك سيجبره على تكبد العديد من الخسائر بانجذابه نحو 124.90 و 124.10 على التوالي.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 125.90 و 124.90

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: حيادي