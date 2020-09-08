شكرا لقرائتكم خبر عن الباوند مقابل الين يستمر بالهبوط-تحليل - 8-9-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم واصل سعر الزوج تشكيله لتداولات سلبية لنلاحظ ملامسته حاليا لمستوى تصحيح 61.8% فيبوناتشي والمتمركز عند 139.60 مؤكدا بذلك استسلامه للضغوط السلبية وتأجيله للمحاولات الصاعدة.

لابد من التنويه إلى أن استمرار تعرض السعر للضغوط السلبية وتسلله دون مستوى 139.60 فإن ذلك سيؤكد سيطرة الميل التصحيحي الهابط ولنتوقع تكبده لخسائر إضافية قد تمتد نحو 138.55 وصولا لدعم القناة الصاعدة الرئيسي والممتد نحو 137.15.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 140.70 و 138.55

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط بشكل مؤقت