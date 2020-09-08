شكرا لقرائتكم خبر عن الباوند مقابل الين يستمر بالهبوط-تحليل - 8-9-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم واصل سعر الزوج تشكيله لتداولات سلبية لنلاحظ ملامسته حاليا لمستوى تصحيح 61.8% فيبوناتشي والمتمركز عند 139.60 مؤكدا بذلك استسلامه للضغوط السلبية وتأجيله للمحاولات الصاعدة.
لابد من التنويه إلى أن استمرار تعرض السعر للضغوط السلبية وتسلله دون مستوى 139.60 فإن ذلك سيؤكد سيطرة الميل التصحيحي الهابط ولنتوقع تكبده لخسائر إضافية قد تمتد نحو 138.55 وصولا لدعم القناة الصاعدة الرئيسي والممتد نحو 137.15.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 140.70 و 138.55
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط بشكل مؤقت
كانت هذه تفاصيل خبر الباوند مقابل الين يستمر بالهبوط-تحليل - 8-9-2020 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على أخبار الفوركس اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.