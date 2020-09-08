شكرا لقرائتكم خبر عن سعر البلاتين يستند فوق المتوسط المتحرك– تحليل - 8-9-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم استمر سعر البلاتين بتشكيل تداولات جانبية لحظية محاولا بذلك التصدي لسلبية مؤشر ستوكاستيك المتسلل حاليا دون مستوى 50 وليحافظ بذلك على استقراره الإيجابي فوق محور المتوسط المتحرك 55 ليشكل ذلك دعم إضافي عند 870.00. مما سبق بثبات الدعم الإضافي, سنبقى بانتظار تجميع السعر للعزم الإيجابي ليعزز ذلك المحاولات الصاعدة وليبدأ بتسجيل بعض الأهداف الإيجابية باندفاعه نحو 980.00 و 1040.00 على التوالي. Advertisements نطاق التداول المتوقع ما بين 870.00 و 980.00 الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد بثبات الدعم

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