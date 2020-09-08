شكرا لقرائتكم خبر عن سعر النحاس يكرر الإغلاقات الايجابية– تحليل -8-9-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم بالرغم من ضعف تداولات سعر النحاس الأخيرة إلا أن استمرار تقديمه لإغلاقات إيجابية ضمن محاور القناة الصاعدة يدعم ترجيحنا الصاعد والذي يستهدف مستوى 3.1200 وصولا للمقاومة الممتدة حاليا نحو 3.3000.
لابد من التأكيد مجددا على أهمية ثبات الدعم الرئيسي الحالي والممتد نحو 2.9100 ليؤكد ذلك احتجاز التداولات صمن النطاق الصاعد, كذلك نشبر إلى أن استمرار تذبذب مؤشر ستوكاستيك ضمن مستوى تشبع الشراء, سيسهل مهمة تجميع السعر للعزم الإيجابي والمطلوب لتحقيق الأهداف المقترحة سابقا.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 2.9700 و 3.1200
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد
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