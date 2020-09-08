شكرا لقرائتكم خبر عن القروض العقارية الجديدة للأفراد بالسعودية ترتفع 76% في يونيو والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع معدل نمو القروض العقارية الجديدة للأفراد بنسبة 76% خلال شهر واحد، حيث بلغت 13.8 مليار ريال في شهر يونيو 2020 مقارنة مع 7.8 مليار ريال في شهر مايو 2020.

وحسب وزراة الإسكان السعودية، فإن نسبة ارتفاع معدل نمو القروض العقارية بلغت حوالي 218% في يونيو2020 مقارنة مع شهر يونيو2019، حيث أسهمت حلول وخيارات الوزارة في إيجاد حلول لزيادة نسبة تملك الأسر السعودية للمساكن.

وارتفعت مساهمة قطاع "الأنشطة العقارية" بنسبة 10.6% و"التشييد والبناء" بنسبة 8.2% في الناتج المحلي الإجمالي غير نفطي بالأسعار الجارية، وذلك حسب النشرة الدورية للربع الثاني من عام 2020 الصادرة عن مركز البيانات والرصد الإسكاني التابع لوزارة الإسكان السعودية.

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كما أظهر المؤشر القياسي العام لأسعار العقار استقراراً مقارنةً بالربع الأول من عام 2020، أسهم في ذلك برامج ومبادرات وزارة الإسكان.

وبحسب النشرة، بلغ عدد الوحدات السكنية التي اكتمل بناؤها خلال الربع الثاني من عام الجاري67.157 وحدة جاهزة للاستخدام بالرغم من تأثير أزمة كوفيد-19 على القطاع السكني، وجاءت الرياض كأكثر المناطق التي شهدت انتهاء للبناء بـ 14.499 وحدة سكنية.

وعلى الجانب الآخر، رصدت النشرة ارتفاعاً طفيفاً بنسبة 1.1% في متوسط أسعار السكن وتوابعه في شهر يوليو 2020 مقارنة بشهر يونيو 2020، وبالرغم من هذا الارتفاع تبقى مجموعة السكن وتوابعه هي من المجموعات الأقل ارتفاعاً بين باقي المجموعات الأساسية والأعلى في قيمة الأهمية النسبية بنسبة 25.50% في متوسط أسعار المستهلك.

وأصدر مركز البيانات والرصد الإسكاني التابع لوزارة الإسكان السعودية مؤخراً النشرة الدورية للربع الثاني من عام 2020، والتي تعنى بآخر المستجدات المُتعلقة بقطاع الإسكان والتمويل العقاري في المملكة، إضافةً إلى توفير البيانات والإحصاءات والمعلومات للمهتمين والمختصين بالقطاع، بالاعتماد على المصادر الرسمية من الجهات الحكومية والقطاعات ذات الصلة.