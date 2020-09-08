شكرا لقرائتكم خبر عن موديز: جاذبية أسواق الخليج للأجانب تخفف من وطأة كورونا والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قالت وكالة موديز أن انضمام السوق المالية السعودية إلى مؤشر إم إس سي آي (MSCI) للأسواق الناشئة في مايو 2019 عزّز من الاستثمار الأجنبي. مشيرة إلى أنه مع فتح أسواق دول مجلس التعاون الخليجي (GCC)، من المحتمل أن يستفيد مدراء الأصول المحليين من خبرتهم في المنطقة في جذب العملاء الأجانب.

وقالت الوكالة إن ربحية قطاع إدارة الأصول في دول مجلس التعاون الخليجي ستواجه ضغطاً متوسطا إلى مرتفع خلال الفترة من 12 إلى 18 شهراً المقبلة، ما يعكس أزمة فيروس كورونا التي صاحبها انخفاض أسعار النفط، بحسب موقع قناة العربية.

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وأضافت الوكالة أن انخفاض التنوع الجغرافي وتنوع المنتجات، بالإضافة إلى التوترات الجيوسياسية المحلية سيرفع من مستوى الضغط. ومع ذلك، فإن تحسّن البيئة التنظيمية وزيادة اهتمام المستثمرين الأجانب قد يخفف من حدة الارتفاع.

وأشارت إلى أنه على الرغم من أن انخفاض أسعار النفط من شأنه أن يعيق النمو الاقتصادي والإنفاق العام، ما يؤثر سلبا على مدراء الأصول، فإن خطط حكومات دول الخليج الرامية لخصخصة بعض الأصول الحكومية، ستقدم بعض الحوافز التعويضية.

يشار إلى أن مؤسسة "إم إس سي آي" أعلنت في في وقت سابق انصمام السوق المالية "تداول" إلى مؤشر MSCI للأسواق الناشئة بعد أن كانت قد وضعت تحت المراقبة لاحتمال ترقيتها. وهو ما جاء بدوره عقب انضمامها الى مؤشر فوتسي رسل.