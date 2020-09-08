شكرا لقرائتكم خبر عن كابيتال للاستثمارات تكشف عن أسباب ارتفاع أحجام السيولة بالسوق السعودي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم كشف وسيم جمعة، مدير إدارة الموجودات في كابيتال للاستثمارات، عن الأسباب التي قد تكون وراء القفزة الكبيرة في أحجام التداول في سوق الأسهم السعودية، حيث يرى أن أحجام السيولة تتجه مرة أخرى نحو المضاربة.

وأوضح جمعة أن أول تلك الأسباب زيادة وزن سهم "أرامكو" في مؤشر إم إس سي آي للأسواق الناشئة، مؤكداً أن هذا ضخ سيولة كبيرة بالسوق استغلها المستثمرون والمساهمون، بحسب موقع قناة العربية.

وقال إنه نظرا لعدم السفر خارج المملكة بسبب فيروس كورونا ولذلك تركزت توجهات المستثمرين في الأسهم وبالتالي تأثرت إيجابا، إضافة إلى ارتفاع الأسهم التي كانت متأخرة، وهي أسهم مضاربة، والتي بدأت ترتفع في السوق.

وارتفع مؤشر البورصة السعودية بنهاية تعاملات أمس الإثنين بنسبة 0.3%، وصعد سهم جبل عمر للتطوير 0.3% بينما قفز سهم سليمان الحبيب للخدمات الصحية 5.4%. في حين تراجع سهم أرامكو السعودية طفيفا بنسبة 0.3%.