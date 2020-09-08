شكرا لقرائتكم خبر عن الملك سلمان وبوتين يبحثان كيفية تنفيذ اتفاق أوبك+ النفطي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أجرى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مباحثات هاتفية مع خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز حول كيفية تنفيذ اتفاق أوبك+ النفطي.

وأكد خادم الحرمين الشريفين، للرئيس بوتين على الدور البناء لروسيا الاتحادية في مجموعة (أوبك بلس) لتحقيق استقرار وتوازن السوق البترولية، بحسب وكالة الأنباء السعودية "واس".

وفي سياق متصل قال وزير الطاقة الروسي إنه لا يملك معلومات بشأن طلب أعضاء أوبك+ المتراخين في الالتزام تمديد فترة تعويض الإنتاج الزائد، ولا يستبعد احتمال مناقشة الأمر في سبتمبر.

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ومن جانبها، كشفت الحكومة السعودية عن قرار من شأنه خفض السعر الرسمي لمبيعات النفط لعملائها في آسيا خلال أكتوبر/تشرين الأول المقبل، وذلك بأكبر وتيرة منذ مايو/أيار.

وربما تثير هذه الخطوة تكهنات اندلاع حرب أسعار مرة أخرى كما أنها تعكس احتمالات انخفاض الطلب العالمي على النفط بسبب أزمة فيروس "كورونا".

وعلى صعيد التعاملات، هبطت العقود الآجلة لخام "برنت" تسليم نوفمبر/تشرين الثاني بحلول الساعة 19:29 بتوقيت جرينتش بنسبة 1.5% إلى 42.01 دولار للبرميل، وسجل أعلى سعر اليوم عند 42.4 دولار وأقل سعر عند 41.5 دولار.