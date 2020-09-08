شكرا لقرائتكم خبر عن مؤشرات الأسهم الآسيوية تسهل تداولات الجلسة على تباين في الأداء والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم استهلت مؤشرات الأسهم الآسيوية تداولات ثاني جلسات الأسبوع على تباين في الأداء مع ارتفاع كل من مؤشرات الأسهم اليابانية، الاسترالية والنيوزيلندية بالإضافة لمؤشر كوسبي لأسهم كوريا الجنوبية، بينما تراجعت مؤشرات الأسهم الصينية وانخفض مؤشر هانج سينج لأسهم هونج كونج اليوم الثلاثاء عقب التطورات والبيانات الاقتصادية التي تبعنها عن الاقتصاديات الآسيوية ووسط تسعير المستثمرين للتوترات بين الولايات المتحدة أكبر اقتصاد في العالم والصين أكبر اقتصاديات آسيا وتصاعد التوترات بين المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي.

هذا وقد تابعنا عن الاقتصاد الياباني ثاني أكبر اقتصاديات آسيا صدور القراءة السنوية لمؤشر الإنفاق الأسري والتي أظهرت اتساع التراجع إلى 7.6% مقابل 1.2% في حزيران/يونيو الماضي، أسوء من التوقعات التي أشارت لاتساع التراجع إلى 3.6%. وجاء ذلك بالتزامن مع أظهر القراءة السنوية لمتوسط الدخل تقلص التراجع إلى 1.3% مقابل 2.0% في حزيران/يونيو، متفوقة على التوقعات التي أشارت لتقص التراجع إلى 1.6%.

كما تابعنا عن الاقتصاد الياباني صدور قراءة مؤشر الحساب الجاري والتي أظهرت تقلص الفائض إلى ما قيمته 0.96 تريليون ين مقابل 1.05 تريليون ين في حزيران/يونيو، أسوء من التوقعات التي أشارت لاتساع الفائض إلى 1.44 تريليون ين، بينما أوضحت القراءة الغير معدلة موسمياً للمؤشر ذاته اتساع الفائض إلى ما قيمته 1,468 مليار ين مقابل 168 مليار ين في حزيران/يونيو، دون التوقعات التي أشارت لاتساع الفائض إلى 1,869 مليار ين.

وجاء ذلك مع صدور القراءة النهائية المعدلة موسمياً للناتج المحلي الإجمالي والتي أظهرت انكماش 7.9% مقارنة بانكماش 7.8% قي القراءة الأولية للربع الثاني ومقابل انكماش 0.6% في الربع الأول الماضي، متفوقة على التوقعات التي أشارت لاتساع الانكماش إلى 8.1%، بينما أوضحت القراءة النهائية السنوية للمؤشر ذاته المقاس بالأسعار نمو 1.3% مقارنة بالقراءة الأولية والتوقعات عند نمو 1.5% ومقابل نمو 0.9% في الربع الأول.

بخلاف ذلك، فقد تابعنا عن الاقتصاد الاسترالي الكشف عن قراءة مؤشر المصرف الاسترالي الوطني للثقة في الأعمال والتي أظهرت تقلص الانكماش إلى ما قيمته 8 مقابل 14 في تموز/يوليو الماضي، متفوقة على التوقعات التي أشارت لاتساع الانكماش إلى 22، بينما أوضحت قراءة المؤشر ذاته للثقة في الأوضاع الحالية انكماشاً بما قيمته 6 مقابل الثبات عند مستويات الصفر في تموز/يوليو، أسوء من التوقعات التي أشارت لاتساع عند 2.

ويأتي ذلك وسط التطلع إلي كشف مكتب مجلس الوزراء الياباني عن قراءة إحصائية إكو واتشرز للأوضاع الحالية والمستقبلية والتيقد تعكست اتساع انكماش الأوضاع الحالية إلى ما قيمته 41.0 مقابل 41.1 في القراءة السابقة لشهر تموز/يوليو، كما قد تعكس قراءة الأوضاع المستقبلية اتساع الانكماش إلى ما قيمته 28.2 مقابل 36.0 في تموز/يوايو.

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على الصعيد الأخر، فقد تابعنا بالأمس اتهام وزارة الخارجية الصينية واشنطون بـ"الهيمنة الصارخة" وجاء ذلك عقب ساعات من التقرير التي تطرقت لكون المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية نوه الأحد لكون إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تدرس فرض قيود على التصدير لشركة أس-أم-أي-سي الصينية التي تعد أكبر شركة صينية لتصنيع أشباه الموصلات، الأمر الذي يعكس تصعيد للتوترات التقنية بين واشنطون وبكين.

وفي سياق أخر، يترقب المستثمرين عن كثب تطورات المفاوضات القائمة بين المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي وسط تصاعد التوترات بين الطرفين، الامر الذي يعرض فرص إبرامهم لصفقة تجارية بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي إلى خطر الخروج دون اتفاق، كما تراقب الأسواق تابعيات اندلع الاحتجاجات مرة أخرى في مدينة هونج كونج منذ الأحد الماضي.

مؤشرات الأسهم اليابانية شهدت ارتفاعاً خلال تداولات جلسة اليوم، حيث ارتفع مؤشر توبكس الأوسع نطاقاً في اليابان بنسبة 0.14% ليربح 2.22 نقطة ويصل إلى المستوى 1,611.96، وارتفع مؤشر نيكاي 225 الرئيسي للأسهم اليابانية بنسبة 0.47% ليربح هو الأخر 107.89 نقطة ويصل إلى المستوى 23,197.84.

أما عن مؤشرات الأسهم الصينية فشهدت تراجعاً خلال تداولات الجلسة، حيث انخفض مؤشر CSI 300 بنسبة 0.50% ليخسر 23.30 نقطة ويصل إلى المستوى 4,646.07، وتراجع مؤشر شنغهاي بنسبة 0.34% ليخسر هو الأخر 11.30 نقطة ويصل إلى المستوى 3,281.29.

وبالنظر إلى مؤشر هانج سينج لأسهم هونج كونج فشهد انخفاضاً 0.45% ليخسر 111.05 نقطة ويصل إلى المستوى 24,145.60، بينما ارتفع مؤشر كوسبي لأسهم كوريا الجنوبية 0.68% ليربح 16.31 نقطة ويصل إلى المستوى 2,400.53.

وصولاً إلى مؤشر NZX 50 لأسهم نيوزيلندا والذي ارتفع بنسبة 0.16% ليربح 19.34 نقطة ويصل إلى المستوى 11,878.79، من ناحية أخرى يشهد مؤشر S&P/ASX 200 لأسهم استراليا ارتفاعاً بنسبة 0.70% ليربح هو الأخر 41.69 نقطة ويصل إلى المستوى 5,986.50.