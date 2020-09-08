شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار مقابل الفرنك يحقق الهدف الأول – تحليل - 08-09-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تمكّن زوج الدولار مقابل الفرنك من الوصول إلى هدفنا الأول المنتظر عند 0.9192 ويستقر عنده، بانتظار مزيد من الارتفاع لاختراق هذا المستوى وفتح الطريق أمام إجراء مزيد من التصحيح الصاعد على المدى اللحظي والقصير، حيث يتواجد الهدف التالي عند 0.9305.

وبالتالي، سنستمر بترجيح الاتجاه الصاعد للفترة القادمة، مع الانتباه إلى أن كسر 0.9115 سيوقف الارتفاع المتوقع ويضغط على السعر للعودة إلى المسار الرئيسي الهابط من جديد.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 0.9140 والمقاومة 0.9250

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد