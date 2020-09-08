شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار الأسترالي في مسار ضيق – تحليل - 08-09-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يظهر زوج الدولار الأسترالي مقابل الدولار الأمريكي تداولات جانبية وضيقة النطاق منذ يوم أمس، مستقراً حول دعم القناة الرئيسية الصاعدة، مع ملاحظة أن مؤشر ستوكاستيك يكتسب العزم الإيجابي بشكل ملحوظ، بانتظار تحفيز السعر على استئناف الاتجاه الرئيسي الصاعد، والذي تبدأ أهدافه عند 0.7440.

وبالتالي، سيبقى سيناريو الاتجاه الصاعد قائماً للفترة القادمة ما لم يتم كسر مستوى 0.7230 والثبات دونه.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 0.7225 والمقاومة 0.7340

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد