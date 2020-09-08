شكرا لقرائتكم خبر عن سعر عقود خام برنت ينتظر مزيد من الانخفاض – تحليل - 08-09-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يظهر سعر عقود خام برنت تداولات ضعيفة منذ يوم أمس، وبتدقيق النظر في الرسم البياني، نجد بأن التداولات الأخيرة تنحصر داخل نموذج علم استمراري هابط، مما يعني بأن كسر 41.95 سيقدّم حافز سلبي جيد يدعم التوقعات باستمرار الاتجاه الهابط خلال الجلسات القادمة، والذي يتواجد هدفه التالي عند 40.80.

من هنا، فإننا مستمرون بترجيح الاتجاه الهابط على المدى اللحظي، مع الأخذ بعين الاعتبار أن اختراق مستويات 42.60 ثم 43.60 سيوقف الانخفاض المتوقع ويقود السعر لمحاولة استعادة الاتجاه الرئيسي الصاعد من جديد.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 41.00 والمقاومة 43.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط