شكرا لقرائتكم خبر عن النفط يكمل نموذج سلبي – تحليل - 08-09-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انحصرت تداولات سعر النفط الأخيرة ضمن نموذج علم مثلثي هابط يظهر بالصورة الفرعية، ونلاحظ أن السعر يبدأ اليوم بسلبية ليكسر دعم هذا النموذج ويبدأ تفعيل تأثيره السلبي، مما يدعم فرص استمرار الاتجاه الهابط على المدى اللحظي، والذي يستهدف مستوى 36.08 كمحطة رئيسية تالية.
وبالتالي، سيبقى سيناريو الاتجاه الهابط قائماً وفعالاً خلال الفترة القادمة بدعم من المتوسط المتحرك 50، مع التذكير بأهمية الثبات دون 40.40 لاستمرار الانخفاض المتوقع.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 37.50 والمقاومة 40.00
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط
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