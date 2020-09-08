شكرا لقرائتكم خبر عن الفضة تستقر دون الدعم – تحليل - 08-09-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تستقر تداولات سعر الفضة دون مستوى 26.90، مما يضع السعر تحت ضغط سلبي متوقع خلال الفترة القادمة، لنرجّح الانخفاض اليوم والتوجه نحو مناطق 25.06 بشكل رئيسي، مع الإشارة إلى أن المتوسط المتحرك 50 يدعم الميل الهابط المتوقع.

وبالتالي، نحن نتوقّع أن نشهد تداولات سلبية على المدى اللحظي، مع الانتباه إلى أن اختراق مستويات 26.90 ثم 27.15 سيوقف الضغط السلبي الحالي ويقود السعر لبدء محاولات تعافي جديدة واستئناف الاتجاه الرئيسي الصاعد من جديد.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 25.00 والمقاومة 27.50

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط