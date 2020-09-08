شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب يكسر الدعم – تحليل - 08-09-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أنهى سعر الذهب تداولات يوم أمس دون مستوى 1934.86، مما يضع السعر تحت ضغط سلبي متوقع خلال الجلسات القادمة، في طريقه لاختبار مستوى 1901.80 بشكل رئيسي، يدعمه المتوسط المتحرك 50.

وبالتالي، سيكون الميل الهابط مرجحاً لهذا اليوم، مع الأخذ بعين الاعتبار أن اختراق مستويات 1934.86 – 1938.00 سيوقف الانخفاض المتوقع ويقود السعر لاستئناف الاتجاه الرئيسي الصاعد من جديد.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1910.00 والمقاومة 1945.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط