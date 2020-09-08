شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار الأمريكي مقابل الدولار الكندي يعود لاختبار المقاومة – تحليل - 08-09-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يعود زوج الدولار الأمريكي مقابل الدولار الكندي للارتفاع واختبار مقاومة القناة الهابطة التي تظهر بالصورة، والتي تنخفض الآن إلى 1.3110، يرافقه فقدان مؤشر ستوكاستيك للعزم الإيجابي ووصوله إلى مناطق التشبع في الشراء، بانتظار تحفيز السعر على استئناف الاتجاه الهابط المتوقع على المدى اللحظي والقصير، والذي يتواجد هدفه الرئيسي التالي عند 1.2960.

كسر مستوى 1.3060 سيسهّل مهمة السعر بتحقيق الهدف المذكور أعلاه، في حين إن استمرار الموجة الهابطة يتطلب ثبات الإغلاق اليومي دون مستوى 1.3110.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1.3030 والمقاومة 1.3160

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط