شكرا لقرائتكم خبر عن لا جديد لدى الدولار مقابل الين – تحليل - 08-09-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم لم يظهر زوج الدولار مقابل الين أي حركة قوية يوم أمس، ليبقى مستقراً دون مستوى 106.44، بينما يفقد مؤشر ستوكاستيك عزمه الإيجابي بشكل ملحوظ، مما يدعم التوقعات باستمرار الاتجاه الهابط للفترة القادمة، والذي يتواجد هدفه الرئيسي التالي عند 105.20، في حين يمثّل الثبات دون 106.44 شرط مهم لاستمراره.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 105.60 والمقاومة 106.70

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط