الاقتصاد

الجنيه الإسترليني يكسر الدعم – تحليل - 08-09-2020

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أكّد زوج الجنيه الإسترليني مقابل الدولار كسر دعم القناة الصاعدة بعد إغلاق الشمعة اليومية دونه، مما يفتح الطريق أمام بدء تصحيح هابط للارتفاع الذي تم قياسه من 1.1447 إلى 1.3482، والطريق مفتوح أمام التوجه نحو المستوى التصحيحي الأول الذي يتواجد عند 1.3000.

 

من هنا، فإن الميل الهابط سيكون مرجحاً لهذا اليوم ما لم يتمكن السعر من اختراق مستويات 1.3195 ثم 1.3245 والثبات فوقها.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1.3050 والمقاومة 1.3200

 

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط

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