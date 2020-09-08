شكرا لقرائتكم خبر عن اليورو تحت الضغط السلبي – تحليل - 08-09-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قدّم زوج اليورو مقابل الدولار تداولات سلبية يوم أمس ليختبر دعم القناة الرئيسية الصاعدة، ويبدأ اليوم بميل هابط إضافي ليحاول كسر هذا الدعم، مما يتطلب الانتباه من التداولات القادمة، حيث إن استمرار الضغط السلبي وكسر مستوى 1.1785 سيدفع السعر لمواصلة الانخفاض وبدء تصحيح هابط للارتفاع الذي بدأ من الربع الثاني من العام الحالي، مستهدفاً مناطق 1.1720 مبدئياً، مع الإشارة إلى أن كسر هذا المستوى سيمد الموجة الهابطة لتصل إلى 1.1540.

بالمقابل، التماسك فوق مناطق الدعم الحالية والارتداد صعوداً لاختراق 1.1860 سيدفع السعر لاستئناف الاتجاه الرئيسي الصاعد الذي تبدأ أهدافه الرئيسية عند 1.1916 ثم 1.2045.

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من هنا، فإننا نفضّل التوقف على الحياد بشكل مؤقت إلى أن يؤكد السعر وجهته التالية من خلال كسر الدعم 1.1785 أو اختراق المقاومة 1.1860.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1.1720 والمقاومة 1.1900

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: حيادي