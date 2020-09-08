شكرا لقرائتكم خبر عن استثمارات بقيمة 217 مليون يورو لتحويل " قش الأرز " لـ ألواح خشبية " والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يسير قطاع البترول في طريق تحقيق الإنجازات في كافة الاتجاهات ليس فقط في طريق البحث والاستكشاف والتنقيب وانتاج الغاز والبترول وتنمية الحقول وتلبية احتياجات السوق المحلي من المنتجات البترولية ولكن هناك مشروعات اخري تستهدف وزارة البترول تنفيذها ضمن خطتها للتوسع في صناعة البتروكيماويات التي تستهدف اقامة مشروعات جديدة تسهم في توفير خامات ومدخلات انتاج رئيسية للعديد من للصناعات بالسوق المحلي، وفى مقدمتها مشروع انتاج الالواح الخشبية متوسطة الكثافة بمحافظة البحيرة التابع للشركة المصرية لتكنولوجيا الاخشاب إحدي شركات قطاع البترول والذي يعد الأول من نوعه فى أفريقيا والشرق الأوسط والثانى عالمياً بعد الولايات المتحدة الأمريكية.

يتضمن هذا المشروع انتاج الألواح الخشبية من قش الارز ويعد أحد الحلول الفاعلة للأستفادة من قش الارز بدلا من حرقة سنويا لمجابهة ظاهرة السحابة السوداء وبالتالي فإن هذا المشروع فرصة للاستغلال الاقتصادي وتحقيق قيمة مضافة من خلال تصنيعه بطرق متطورة لتوفير منتجات ذات عائد اقتصادي متميز ويتزايد عليها الطلب محليا ، وهو ما يعمل هذا المشروع علي تحقيقه حيث يدخل ذلك المشروع ضمن مشروعات البتروكيماويات لوزارة البترول والذي يقام برأسمال مصرى بالكامل من قطاع البترول وتشمل الجهات المساهمة فيه كل من الشركة المصرية القابضة للبتروكيماويات والهيئة المصرية العامة للبترول و شركة سيدبك وشركة بتروجت حيث يدعم المشروع جهود الدولة في تحويل قش الأرز من منطلق التحديات البيئية من خلال تحقيق قيمة مضافة والعائد الاقتصادى وخدمة ودعم الاقتصاد الوطنى والصناعة والزراعة فى مصر وكذلك البيئة من خلال منتجات متنوعة ومتميزة استثماراً وصناعة، من هذه المشروعات .

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وخلال شهر فبراير الماضي شهد المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية خلال مشاركته في فعاليات مؤتمر ومعرض مصر الدولى الرابع للبترول ايجبس 2020 التوقيع علي عقد انشاء مشروع انتاج الالواح الخشبية متوسطة الكثافة بمحافظة البحيرة بين الشركة المصرية لتكنولوجيا الاخشاب وشركة بتروجت المقاول العام للمشروع ، كما شهد الوزير توقيع اتفاق بين الشركة المصرية لتكنولوجيا الاخشاب وشركة سيمبلكامب الالمانية المزودة للتكنولوجيا الخاصة بهذا المشروع .

وتقدر تكلفه المشروع بنحو 217 مليون يورو حيث يتحقق من خلال المشروع تحقيق قيمة مضافة من خلال تصنيع قش الأرز، بطرق متطورة لتوفير منتجات ذات عائد اقتصادي متميز ويتزايد عليها الطلب محليا ويضم المشروع مصنعا لانتاج الالواح الخشبية متوسطة الكثافة ( MDF) بطاقة انتاجية 205 الف متر مربع سنويا اعتماداً على حوالى 250 ألف طن سنوياً من قش الأرز كمادة خام وذلك طبقا لأحدث المواصفات الاوروبية وباستخدام تكنولوجيا سيمبل كامب الالمانية المتطورة في التصنيع.