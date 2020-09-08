شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار الاسترالي يستأنف الارتداد من الأدنى له في أسبوعين أمام نظيره الدولار الأمريكي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تذبذب الدولار الاسترالي في نطاق ضيق مائل نحو الارتفاع خلال الجلسة الآسيوية لنشهد ارتداده للجلسة الثانية في ثلاثة أسابيع من الأدنى له منذ 27 من آب/أغسطس الماضي أمام الدولار الأمريكي عقب التطورات والبيانات الاقتصادية التي تبعنها عن الاقتصاد الاسترالي وعلى أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الثلاثاء من قبل الاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم.

في تمام الساعة 04:18 صباحاً بتوقيت جرينتش ارتفع زوج الدولار الاسترالي مقابل الدولار الأمريكي 0.03% إلى مستويات 0.7279 مقارنة بمستويات الافتتاحية عند 0.7277 بعد أن حقق الزوج أعلى مستوى له خلال تداولات الجلسة عند 0.7287، بينما الأدنى له عند 0.7272.

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هذا وقد تابعنا عن الاقتصاد الاسترالي الكشف عن قراءة مؤشر المصرف الاسترالي الوطني للثقة في الأعمال والتي أظهرت تقلص الانكماش إلى ما قيمته 8 مقابل 14 في تموز/يوليو الماضي، متفوقة على التوقعات التي أشارت لاتساع الانكماش إلى 22، بينما أوضحت قراءة المؤشر ذاته للثقة في الأوضاع الحالية انكماشاً بما قيمته 6 مقابل الثبات عند مستويات الصفر في تموز/يوليو، أسوء من التوقعات التي أشارت لاتساع عند 2.

على الصعيد الأخر، يترقب المستثمرين عن الاقتصاد الأمريكي الكشف عن قراءة مؤشر ائتمان المستهلك والتي قد تعكس ارتفاعاً إلى ما قيمته 12.9$ مليار مقابل 8.9$ مليار في حزيران/يونيو الماضي، بخلاف ذلك، ووفقاً لأخر الأرقام الصادرة عن منظمة الصحة العالمية فقد ارتفع عدد الحالات المصابة بفيروس كورونا لأكثر من 27 مليون ولقي 881,464 شخص مصرعهم في 216 دولة.