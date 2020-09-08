شكرا لقرائتكم خبر عن تقلص انكماش الثقة في الأعمال في استراليا خلال آب/أغسطس والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم صدر عن الاقتصاد الاسترالي قراءة مؤشر المصرف الاسترالي الوطني للثقة في الأعمال والتي أظهرت تقلص الانكماش إلى ما قيمته 8 مقابل 14 في تموز/يوليو الماضي، متفوقة على التوقعات التي أشارت لاتساع الانكماش إلى 22، بينما أوضحت قراءة المؤشر ذاته للثقة في الأوضاع الحالية انكماش بما قيمته 6 مقابل الثبات عند مستويات الصفر في تموز/يوليو، أسوء من التوقعات التي أشارت لاتساعاً عند 2.

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