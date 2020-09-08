شكرا لقرائتكم خبر عن اتساع انكماش الاقتصاد الياباني خلال الربع الثاني والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم صدر عن الاقتصاد اليابان القراءة النهائية المعدلة موسمياً للناتج المحلي الإجمالي والتي أظهرت انكماش 7.9% مقارنة بانكماش 7.8% قي القراءة الأولية السابقة للربع الثاني ومقابل انكماش 0.6% في القراءة السابقة للربع الأول الماضي، لتعد القراءة الحالية متفوقة على التوقعات التي أشارت لاتساع الانكماش إلى 8.1%.

وفي نفس السياق، أظهرت القراءة النهائية السنوية للناتج المحلي الإجمالي المقاس بالأسعار لثالث أكبر اقتصاد في العالم نمو 1.3% مقارنة بالقراءة الأولية السنوية السابقة للربع الماضي والتوقعات عند نمو 1.5% ومقابل نمو 0.9% في القراءة السنوية للربع الأول.