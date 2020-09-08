شكرا لقرائتكم خبر عن اتساع تراجع الإنفاق الأسري وتقلص تراجع متوسط الدخل في اليابان والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم صدر عن الاقتصاد الياباني القراءة السنوية لمؤشر الإنفاق الأسري لشهر تموز/يوليو والتي أظهرت اتساع التراجع إلى 7.6% مقابل 1.2% في حزيران/يونيو الماضي، أسوء من التوقعات التي أشارت لاتساع التراجع إلى 3.6%. وجاء ذلك بالتزامن مع أظهر القراءة السنوية لمتوسط الدخل تقلص التراجع إلى 1.3% مقابل 2.0% والتي عدلت من تراجع 1.7% في حزيران/يونيو، متوافقة على التوقعات التي أشارت لتقص التراجع إلى 1.6%.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر اتساع تراجع الإنفاق الأسري وتقلص تراجع متوسط الدخل في اليابان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على أخبار الفوركس اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.