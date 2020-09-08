شكرا لقرائتكم خبر عن فائض الحساب الجاري لليابان دون التوقعات والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم صدر عن الاقتصاد الياباني قراءة مؤشر الحساب الجاري والتي أظهرت تقلص الفائض إلى ما قيمته 0.96 تريليون ين مقابل 1.05 تريليون ين في حزيران/يونيو الماضي، أسوء من التوقعات التي أشارت لاتساع الفائض إلى 1.44 تريليون ين، بينما أوضحت القراءة الغير معدلة موسمياً للمؤشر ذاته اتساع الفائض إلى ما قيمته 1,468 مليار ين مقابل 168 مليار ين في حزيران/يونيو، دون التوقعات التي أشارت لاتساع الفائض إلى 1,869 مليار ين.

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