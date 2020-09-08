شكرا لقرائتكم خبر عن مقترح بتخصيص تغطية تأمينية خاصة بمخاطر السيول للفنادق والقرى السياحية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اقترح محمد المغربي ، خبير التأمين إجراء تغطية خاصة بمخاطر السيول تكون منفصلة عن التغطية الحالية الشاملة الموجهة ضد المخاطر الطبيعية ، وأن تتضمن هذه التغطية الفنادق والمنتجعات السياحية في المحافظات الساحلية أو التى تقع فى نطاق السيول ، على أن تكون هذه التغطية بوثيقة تأمين أساسية تتضمن كافة الخسائر الناتجة عن السيول .

وأضاف المغربى ، في تصريحات لـ ”الخليج 365” ؛ أنه جرى العرف أن تمنح شركات التأمين تعويضات تقدر بـنسبة 25% فقط من قيمة المبنى أو القرية السياحية كتغطية ضد الكوارث الطبيعية بصورة عامة ، ولكن فى حالة تكرار السيول مثلما يحدث الآن أصبح هناك الحاجة إلى إصدار تلك الوثيقة الخاصة وبنسبة تغطية أكبر فى التعويضات ؛ موضحا أن تغطية وثيقة التامين السيول لا تتم ؛ إلا اذا اعلن رسميا اعتباره سيل وليس مطر غزير.