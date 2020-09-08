شكرا لقرائتكم خبر عن الأسماك يصل لأعلى مستوياته في خمس سنوات – تحليل صباحي – 08-09-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم اكتسى سهم الأسماك (6050) باللون الأخضر في آخر جلساته، ليصل بارتفاعه الأخير إلى أعلى مستوياته منذ شهر ديسمبر لعام 2015، محققاً مكاسب جديدة بلغت نسبتها 9.89% بما يعادل 3.95 نقطة، في ظل سيطرة تامة للاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى القصير، مع استمرار الدعم الإيجابي لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، كما تتوارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية، بالرغم من وصوله لمناطق شديدة التشبع بعمليات الشراء.
لذلك تشير توقعاتنا إلى استمرار ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات الدعم 37.75، ليستهدف مستوى المقاومة 48.61.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 40.00 ومستوى المقاومة 48.61.
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