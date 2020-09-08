شكرا لقرائتكم خبر عن جبل عمر يؤكد على اختراق مقاومة محورية – تحليل صباحي – 08-09-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم واصل سهم جبل عمر (4250) الارتفاع في آخر جلساته، وسط سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى القصير، ليؤكد السهم بارتفاعه الأخير على اختراق مستوى المقاومة المحوري 31.40، محققاً مكاسب جديدة بلغت نسبتها 5.35% بما يعادل 1.70 نقطة، وسط استفادته من الدعم الإيجابي المقدم بسبب تداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، مع توارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية، مصحوباً بارتفاع ملحوظ في أحجام التداول.
لهذا تشير توقعاتنا إلى استمرار ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة استقراره أعلى مستوى 31.40، ليستهدف مستوى المقاومة 34.59.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 31.40 ومستوى المقاومة 34.59.
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