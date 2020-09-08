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أنابيب يستعيد تعافيه – تحليل صباحي – 08-09-2020

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قفز سهم أنابيب (2200) ارتفاعاً بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، ليحقق مكاسب قوية في آخر جلساته بنسبة بلغت 3.21% بما يعادل 0.54 نقطة، وذلك في ظل تأثره بتركيبة فنية إيجابية على المدى القصير وهو نموذج المثلث المتماثل كما هو موضح بالرسم البياني المرفق، مع تواصل الدعم الإيجابي لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، أمام توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية، في محاولة منه لتصريف بعضاً من تشبعه الشرائي بها.

 

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لهذا تشير توقعاتنا إلى المزيد من الارتفاع للسهم خلال تداولاته القادمة، ليستهدف مستوى المقاومة القريب 18.55 استعداداً لمهاجمته.

 

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 16.20 ومستوى المقاومة 18.55.

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