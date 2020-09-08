شكرا لقرائتكم خبر عن كهرباء السعودية يخترق خط اتجاه رئيسي هابط – تحليل صباحي – 08-09-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم صعد سهم كهرباء السعودية (5110) في آخر جلساته، لينجح السهم بهذا الارتفاع في اختراق خط اتجاه رئيسي هابط على المدى المتوسط، ليحقق مكاسب جديدة في آخر جلساته بنسبة بلغت 0.73% بما يعادل 0.12 نقطة، وذلك في ظل استمرار الضغط الإيجابي لتداولاته اعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، مع توارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية، بالرغم من وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات الشراء.
لهذا نحن نتوقع المزيد من الارتفاع للسهم خلال تداولاته القادمة، طيلة استقراره اعلى مستوى 16.30، ليستهدف أولى مستويات المقاومة عند 17.06 استعداداً لمهاجمته.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 16.30 ومستوى المقاومة 17.06.
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