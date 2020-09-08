شكرا لقرائتكم خبر عن زين السعودية يستعد لمهاجمة مقاومته الحالية – تحليل صباحي – 08-09-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم صعد قليلاً سهم زين السعودية (7030) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، وذلك في ظل تداولاته بمحاذاة خط ميل تصحيحي صاعد على المدى القصير، مع استمرار الضغط الإيجابي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، ليستعد السهم بهذا الارتفاع بمهاجمة مستوى المقاومة 12.24، ليحقق مكاسب طفيفة بلغت نسبتها 0.17% بما يعادل 0.02 نقطة، كما نلاحظ وسط ذلك بدء توارد الإشارات الإيجابية من جديد بمؤشرات القوة النسبية.

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لذلك تشير توقعاتنا إلى المزيد من الارتفاع للسهم خلال تداولاته القادمة، خاصة في حالة اختراقه للمقاومة 12.24، ليستهدف بعدها مستوى المقاومة 13.28.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 11.66 ومستوى المقاومة 12.58.