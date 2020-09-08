شكرا لقرائتكم خبر عن زجاج يشهد ارتفاع أحجام التداول – تحليل صباحي – 08-09-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم صعد سهم زجاج (2150) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، ليحقق السهم مكاسب في آخر جلساته بنسبة بلغت 4.08% بما يعادل 1.20 نقطة، مصحوباً في ذلك بارتفاع كبير بأحجام التداول، في ظل سيطرة تامة للاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى القصير بمحاذاة خط ميل، مع استمرار الدعم الإيجابي لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة.

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لهذا تشير توقعاتنا إلى المزيد من الارتفاع للسهم خلال تداولاته القادمة، طيلة استقراره اعلى مستوى 29.90، ليستهدف مستوى المقاومة 34.42.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 28.00 ومستوى المقاومة 34.00.