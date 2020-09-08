شكرا لقرائتكم خبر عن ريدان يحلق عالياً – تحليل صباحي – 08-09-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم واصل سهم ريدان (6012) الارتفاع في آخر جلساته، ليحقق مكاسب جديدة بلغت نسبتها 3.50% بما يعادل 0.85 نقطة، وذلك في ظل سيطرة تامة للاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى القصير بمحاذاة خط ميل، مع استمرار الضغط الإيجابي لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، بالإضافة لتوارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية، بالرغم من وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات الشراء.

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لذلك تشير توقعاتنا إلى استمرار ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة، خاصة في حالة اختراقه للمقاومة 24.89، ليستهدف مستوى المقاومة 29.57.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 22.94 ومستوى المقاومة 27.30.