شكرا لقرائتكم خبر عن اللجين يقلص من مكاسبه – تحليل صباحي – 08-09-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم بعد تسجيل سهم اللجين (2170) لأعلى سعر له في آخر جلساته عند 48.50، ليرتد منه انخفاضاً ليقلص من مكاسبه تلك ويغلق على ارتفاع بنسبة بلغت 1.55% بما يعادل 0.70 نقطة، في ظل سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى القصير، مع استمرار الدعم الإيجابي لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، مصحوباً بارتفاع كبير في أحجام التداول.

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لذلك تشير توقعاتنا إلى المزيد من الارتفاع للسهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات الدعم 42.90، ليستهدف مستوى المقاومة 61.78.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 42.90 ومستوى المقاومة 61.78.