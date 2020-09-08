شكرا لقرائتكم خبر عن أبو معطي يواصل الارتفاع – تحليل صباحي – 08-09-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم واصل سهم أبو معطي (4191) الارتفاع في آخر جلساته، ليحقق مكاسب للجلسة الثالثة على التوالي بنسبة بلغت 8.82% بما يعادل 2.65 نقطة، في ظل سيطرة تامة للاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى المتوسط والقصير، مع استمرار الضغط الإيجابي لتداولاته اعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، كما تتوارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية، ومصحوباً بارتفاع ملحوظ في أحجام التداول.

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لهذا تشير توقعاتنا إلى المزيد من الارتفاع للسهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات الدعم 28.95، ليستهدف مستوى المقاومة 36.06.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 28.95 ومستوى المقاومة 36.06.