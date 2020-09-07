شكرا لقرائتكم خبر عن "برنت" ينخفض بضغط من صعود الدولار ومخاوف الطلب والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت أسعار النفط خلال تعاملات اليوم الإثنين رغم هدوء التداولات بسبب العطلة في السوق الأمريكي، لكن الخام وقع تحت الضغوط نتيجة صعود الدولار أمام اغلب العملات الرئيسية.



هذا، وتشهد الولايات المتحدة اليوم عطلة رسمية حيث تغلق أسواق الأسهم والسندات للاحتفال بـ"عيد العمال"، وسوف تعاود الأسواق الأمريكية عملها غدا الثلاثاء.



من ناحية أخرى، ارتفع مؤشر الدولار (أمام سلة من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 19:38 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.4% إلى 93.07 نقطة، وسجل أعلى مستوى اليوم عند 93.09 نقطة وأقل مستوى عند 92.8 نقطة.

Advertisements



وكشفت الحكومة السعودية عن قرار من شأنه خفض السعر الرسمي لمبيعات النفط لعملائها في آسيا خلال أكتوبر/تشرين الأول المقبل، وذلك بأكبر وتيرة منذ مايو/أيار.



وربما تثير هذه الخطوة تكهنات اندلاع حرب أسعار مرة أخرى كما أنها تعكس احتمالات انخفاض الطلب العالمي على النفط بسبب أزمة فيروس "كورونا".



وعلى صعيد التعاملات، هبطت العقود الىجلة لخام "برنت" تسليم نوفمبر/تشرين الثاني بحلول الساعة 19:29 بتوقيت جرينتش بنسبة 1.5% إلى 42.01 دولار للبرميل، وسجل أعلى سعر اليوم عند 42.4 دولار وأقل سعر عند 41.5 دولار.