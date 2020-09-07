10 سبتمبر آخر يوم لتقديم إقرارات ضريبة الاستقطاع عن مايو وأغسطس

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وحثت الهيئة المكلفين على المسارعة إلى تقديم إقراراتهم الضريبية من خلال موقعها الالكتروني، وذلك تجنبا لغرامة التخلف عن السداد في المدة المحددة، بواقع 1% من الضريبة غير المسددة عن كل ثلاثين يوم تأخير من تاريخ الاستحقاق.
ودعت هيئة الزكاة والدخل المكلفين الراغبين في الحصول على مزيد من المعلومات بشأن ضريبة الاستقطاع إلى التواصل معها عبر الرقم الموحد لمركز الاتصال (19993)، الذي يعمل من الساعة الثامنة صباحا وحتى الثانية عشرة منتصف الليل، أو حساب العناية بالعملاء على تويتر (Gazt_care)، أو البريد الالكتروني (infogazt.gov.sa)، أو من خلال المحادثات الفورية عبر موقع الهيئة (gazt.gov.sa).
ضريبة الاستقطاع
واحدة من الأنظمة الضريبية السارية في المملكة التي تستقطع من إجمالي دخل المنشأة غير المقيمة في المملكة، نظير خدمات تقدمها داخل المملكة، وذلك وفقا للنسب المحددة في المادة الثالثة والستين من لائحة نظام ضريبة الدخل.
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