الاقتصاد

10 سبتمبر آخر يوم لتقديم إقرارات ضريبة الاستقطاع عن مايو وأغسطس

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- بواسطة أيمن الوشواش - دعت الهيئة العامة للزكاة والدخل المكلفين الخاضعين لضريبة الاستقطاع إلى تقديم إقراراتهم الضريبية عن شهري مايو وأغسطس الماضيين، لعملاء الهيئة المستفيدين من مبادرة تأجيل مهلة تقديم الإقرارات والسداد لضريبة الاستقطاع، وذلك في موعد أقصاه العاشر من سبتمبر الحالي.

وحثت الهيئة المكلفين على المسارعة إلى تقديم إقراراتهم الضريبية من خلال موقعها الالكتروني، وذلك تجنبا لغرامة التخلف عن السداد في المدة المحددة، بواقع 1% من الضريبة غير المسددة عن كل ثلاثين يوم تأخير من تاريخ الاستحقاق.

ودعت هيئة الزكاة والدخل المكلفين الراغبين في الحصول على مزيد من المعلومات بشأن ضريبة الاستقطاع إلى التواصل معها عبر الرقم الموحد لمركز الاتصال (19993)، الذي يعمل من الساعة الثامنة صباحا وحتى الثانية عشرة منتصف الليل، أو حساب العناية بالعملاء على تويتر (Gazt_care)، أو البريد الالكتروني (infogazt.gov.sa)، أو من خلال المحادثات الفورية عبر موقع الهيئة (gazt.gov.sa).

ضريبة الاستقطاع

واحدة من الأنظمة الضريبية السارية في المملكة التي تستقطع من إجمالي دخل المنشأة غير المقيمة في المملكة، نظير خدمات تقدمها داخل المملكة، وذلك وفقا للنسب المحددة في المادة الثالثة والستين من لائحة نظام ضريبة الدخل.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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