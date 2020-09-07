شكرا لقرائتكم خبر دعوة المنشآت للاستفادة من التسجيل المجاني في أسماء النطاقات قبل فرض الرسوم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - دعا مدير إدارة أسماء النطاقات السعودية بهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس هشام الحماد إلى التسجيل في أسماء النطاقات والاستفادة من فترة التسجيل والخدمات المجانية لمركز تسجيل النطاقات للمنشآت الوطنية، مشيرا إلى أن الفترة الحالية ستعقبها فترة تقديم الخدمة عبر وكلاء تسجيل وتقديم خدمات محليين، حيث ستقدم الخدمات برسوم يحددها السوق، لافتا إلى وجود إمكانية لتقدم المزيد من المنشآت للعمل كوكيل لتقديم الخدمات عبر التقدم على منصة الهيئة، منوها إلى تقديم عدد من البرامج والدورات التدريبية لممثلين من جهات حكومية، وخاصة في هذا المجال.

وقدر الحماد خلال ورشة عمل نظمتها غرفة الشرقية أمس عبر تقنية (zoom) عدد النطاقات المسجلة الكترونيا حتى نهاية الأسبوع الفائت 70 ألفا، مشيرا إلى أن التسجيل ينمو سنويا بنسبة 10% .

وأشار إلى أن أبرز ما جاء في لائحة تسجيل النطاقات الجديدة هو اشتراط وجود رابط بين اسم النطاق والمسجل وللمركز الحق وفي أي وقت الطلب من المسجل ما يثبت ذلك.

اتفاقية توطين مع «منشآت»

وأشار إلى توقيع اتفاقية مع الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة «منشآت» تتضمن تشجيع المنشآت للدخول في سوق أسماء النطاقات المحلية، وتوطين التقنية وزيادة استخدام النطاقات السعودية والتركيز على بناء خدمات مبتكرة ومتخصصة، وتعزيز الاستثمار في مجالات الاستضافة والخدمات الالكترونية والربط الفني مع الهيئة بما يمكنها من الربط مع المراكز الدولية، وبالتالي التوثيق الدولي.

أول نطاقات بـ«العربي»

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وأوضح أن المملكة هي أول الدول العربية التي تسجل نطاقات باللغة العربية، عبر إطلاق أول نطاقات عربية سعودية. ولفت إلى أن المركز قدم عددا من الدورات التدريبية التي استهدفت مزودي الخدمات والقطاع المصرفي والجهات الحكومية والجامعات شارك بها 140 مشاركا يمثلون 70 جهة.

وأشار إلى أن أسماء النطاقات السعودية تتضمن إجراءات موثقة ومنشورة على موقع المركز، ويتم التسجيل الالكتروني بالكامل من خلال بوابة المركز nic.sa، وقد تم الربط الالكتروني مع كل من وزارتي التجارة والداخلية، والتسجيل السريع متاح من خلال بوابة «مراس».

اختيار العبارات اللائقة

وأكد الحماد أن تسجيل أسماء النطاقات يتم بناء على أولوية وصول طلب خدمة التوصيل إلى المركز، بحيث لا يوجد أي تمييز لأي جهة، مشددا على ضرورة ألا يحتوي اسم النطاق على عبارات أو اختصارات فاضحة أو غير لائقة أو عنصرية أو تتعارض مع قيم المجتمع وعاداته، مبينا أن مركز التسجيل يتعامل مع اسم النطاق على أنه مجرد عنوان الكتروني يستخدم على الشبكة، ولا يتضمن أي حقوق قانونية أو حقوق ملكية.

5 أهداف لتسجيل أسماء النطاقات:

وضع القواعد والتنظيمات اللازمة لتسجيل أسماء النطاقات في المملكة

تسجيل أسماء النطاقات السعودية على الإنترنت وإدارة البنية التحتية لها

توفير قواعد معلومات عن الأسماء المسجلة

دعم استخدام اللغة العربية في أسماء النطاقات

التنسيق مع الجهات المشرفة على أسماء النطاقات العليا الخاصة بالدول

10 مميزات لأسماء النطاقات السعودية:

اسم النطاق يحمل الصيغة الوطنية، ويمكن مباشرة تمييز المواقع السعودية

مصداقية الجهة المسجلة وموثوقية النطاقات

حفظ حقوق الجهات المسجلة

سلامة سجلات النطاقات

وجود خيارات متعددة للتسجيل

تقديم جميع الخدمات بشكل الكتروني وبسرعة عالية في الإنجاز

الدعم الفني لخدمات التسجيل

توفير أسماء النطاقات باللغة العربية وفق معايير تحفظ حقوق المسجلين

تبني أفضل معايير الأمن والموثوقية

توفير خوادم خاصة للنطاقات بسرعة عالية

8 فوائد لتطبيق وكلاء التسجيل:

إيجاد شركات وطنية بتقنيات متخصصة

زيادة الفرص الوظيفية

توطين الخبرات المتخصصة

الخدمات الالكترونية المضافة on stop) shop)

دعم استخدام أسماء النطاقات العربية السعودية

تشجيع الابتكار والإبداع في أسماء النطاقات السعودية

تعزيز الاستضافة المحلية

تعزيز مساهمة قطاع تقنية المعلومات في الناتج المحلي

أهم تفريعات النطاق السعودي: