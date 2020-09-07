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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - الفرص الاستثمارية في القطاع الزراعي والثروة الحيوانية وآليات الاستثمار في القطاع البلدي، تستعرضها غرفة القصيم اليوم عبر لقاء مع مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمنطقة المهندس عبدالعزيز الرجيعي، ومدير إدارة التسويق وخدمة المستثمرين بأمانة منطقة القصيم وليد الدوسري. وأوضح نائب أمين عام الغرفة سليمان البديوي أن اللقاء يأتي في إطار تسليط الضوء للمستثمرين من رجال وسيدات الأعمال على الفرص المتاحة، مما يسهم في نمو المشاريع التنموية والحيوية بالمنطقة، تحقيقا للتطلعات والرؤى المنشودة، مؤكدا أن الغرفة تقوم بشكل دوري بدراسة الفرص المتاحة وإعداد التقارير والدراسات التي تهم المستثمرين، مما يمكنهم من معرفة الفرص ودراسة السوق بما يسهم في رفع اقتصاديات المملكة.

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