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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تطبيق مستفيد الذي دشنته الهيئة الملكية بالجبيل، يواصل عمله في خدمة المستفيدين والمستثمرين بصورة طبيعية، حيث بلغ عدد الطلبات المعالجة منذ مطلع مارس الماضي حتى الثالث من سبتمبر الحالي (539) طلبا. ويشهد التطبيق منذ تدشينه العام الماضي إقبالا عليه من قبل المستفيدين والمستثمرين، كقناة اتصال آمنة وموثوقة تعزز الصحة العامة والتباعد الاجتماعي بالمدينة، الأمر الذي شجع على استخدامه تماشيا مع التوجيهات والتدابير الاحترازية التي تطبقها الهيئة الملكية بمبانيها لمكافحة الجائحة.

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