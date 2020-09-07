تطبيق مستفيد

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ويشهد التطبيق منذ تدشينه العام الماضي إقبالا عليه من قبل المستفيدين والمستثمرين، كقناة اتصال آمنة وموثوقة تعزز الصحة العامة والتباعد الاجتماعي بالمدينة، الأمر الذي شجع على استخدامه تماشيا مع التوجيهات والتدابير الاحترازية التي تطبقها الهيئة الملكية بمبانيها لمكافحة الجائحة.
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