شكرا لقرائتكم خبر اكتمال 67 ألف وحدة سكنية في الربع الثانيرغم أزمة كورونا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - ارتفع معدل نمو القروض العقارية الجديدة للأفراد بنسبة 76% خلال شهر واحد، حيث بلغت 13.8 مليار ريال في شهر يونيو 2020، مقارنة مع 7.8 مليارات ريال في شهر مايو 2020، كما بلغت نسبة ارتفاع معدل نمو القروض العقارية حوالي 218 % في يونيو 2020، مقارنة مع شهر يونيو 2019، وفقا لبيانات مؤسسة النقد العربي السعودي.

وبحسب نشرة الإسكان الدورية للربع الثاني من عام 2020 بلغ عدد الوحدات السكنية التي اكتمل بناؤها خلال الربع الثاني من عام الجاري ما يزيد على 67 ألف وحدة جاهزة للاستخدام على الرغم من تأثير أزمة كوفيد 19 على القطاع السكني. وجاءت الرياض كأكثر المناطق التي شهدت انتهاء للبناء بنحو 14.5 ألف وحدة سكنية.

وأوضحت النشرة الصادرة عن مركز البيانات والرصد الإسكاني التابع لوزارة الإسكان أن مؤشر القطاع السكني سجل ارتفاعا طفيفا بنسبة 1.8 % على أساس سنوي مدفوعا بشكل أساسي بزيادة مؤشر أسعار الأراضي بنسبة 1.9%. وأظهرت الفلل زيادة بنسبة 2.0%، بينما أظهرت الشقق زيادة بنسبة 1.0%، كما سجل المؤشر استقرارا خلال الربع الثاني من عام 2020 مقارنة بالربع الأول من العام نفسه.

وسجلت البيانات الربعية للعام الجاري لمؤشر أسعار الشقق في الرياض انخفاضا بنسبة 0.5% والشرقية بـ3.8%. كما سجلت مكة المكرمة والمدينة المنورة زيادة طفيفة 0.7% و0.4% على التوالي. وعلى مستوى الفلل سجلت منطقة مكة المكرمة ارتفاعا قدره 2.6%، فيما انخفض المؤشر في كل من الرياض والمدينة المنورة بنسبة 0.1% و0.2%. وسجلت الأراضي زيادة طفيفة في منطقتي مكة والمدينة، وانخفاضا طفيفا في منطقتي الرياض والمنطقة الشرقية بنسبة 1.0%.

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وعلى جانب آخر رصدت النشرة ارتفاعا طفيفا بنسبة 1.1 % في متوسط أسعار السكن وتوابعه في شهر يوليو 2020، مقارنة بشهر يونيو 2020. وعلى الرغم من هذا الارتفاع تبقى مجموعة السكن وتوابعه هي من المجموعات الأقل ارتفاعا بين باقي المجموعات الأساسية والأعلى في قيمة الأهمية النسبية بنسبة 25.50% في متوسط أسعار المستهلك.

ورصدت النشرة تطورا إيجابيا في الربع الثاني لعام 2020 بزيادة مساهمة قطاعي «الأنشطة العقارية» بنسبة 10.6% و»التشييد والبناء» بنسبة 8.2 % في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي بالأسعار الجارية. كما أظهر المؤشر القياسي العام لأسعار العقار استقرارا مقارنة بالربع الأول من عام 2020، وأسهم في ذلك برامج ومبادرات وزارة الإسكان.

وتعنى نشرة الإسكان الدورية بآخر المستجدات المتعلقة بقطاع الإسكان والتمويل العقاري في المملكة، إضافة إلى توفير البيانات والإحصاءات والمعلومات للمهتمين والمختصين بالقطاع، بالاعتماد على المصادر الرسمية من الجهات الحكومية والقطاعات ذات الصلة.

أبرز إحصاءات الربع الثاني: