22 مبادرة لتنظيم وتطوير وتمكين قطاع المقاولات بالمملكة

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وترتكز الخطة الاستراتيجية المحدثة على أربعة محاور رئيسية تندرج تحتها تسعة أهداف استراتيجية لتحقيق التوجه الاستراتيجي، وقد نتج عن الخطة الاستراتيجية المحدثة 22 مبادرة، تتمثل في 9 مبادرات تنظيمية معنية بتنظيم القطاع، و8 مبادرات تمكينية خدمية لتمكين وتطوير قطاع المقاولات، ومبادرة واحدة لتقديم خدمات متخصصة ذات قيمة مضافة لتوفير خدمات وحلول عالية التأثير لمنشآت قطاع المقاولات ولا سيما المتوسطة والصغيرة، وأخيرا 4 مبادرات داخلية لاستكمال بناء القدرات والكفاءات الداخلية للهيئة وتحقيق الاستدامة المالية.
وتأتي هذه الاستراتيجية سعيا لمواكبة التحولات التي يشهدها قطاع المقاولات نتيجة عدد من العوامل أهمها مواكبته لرؤية المملكة 2030 وبرامجها المختلفة، وظهور عدد من المتغيرات في القطاع ودخول جهات رسمية جديدة أو تغير في مهام بعض الجهات ممن لها تأثير مباشر أو غير مباشر على القطاع، وكذلك تطلعات أصحاب المصلحة وتحديات منظومة قطاع المقاولات.
وقد تم التركيز على عدد من المدخلات في تحديث الخطة الاستراتيجية، وهي منظومة قطاع المقاولات والتحديات التي يواجهها كل طرف من أطراف المنظومة، وتطلعات أصحاب المصلحة في منظومة المقاولات، وأفضل الممارسات العالمية والمقارنات المعيارية، واتجاهات السوق ورؤية المملكة 2030، ورؤية قطاع المقاولات والتطلعات المستقبلية للهيئة.
وتم النظر إلى هذه المدخلات في إطار الأدوار والصلاحيات التي أعطاها قرار مجلس الوزراء رقم 510 للهيئة لتكون الخطة الاستراتيجية متناغمة مع مضمون القرار وتغطي كل أهداف إنشاء الهيئة.
وكانت الهيئة السعودية للمقاولين عقدت اجتماع الجمعية العمومية الرابع عن بعد مساء الخميس الماضي، وبدأ الاجتماع بالترحيب بأعضاء الجمعية العمومية من قبل رئيس مجلس الإدارة المهندس أسامة العفالق، بعد ذلك استعرض الأمين العام للهيئة السعودية للمقاولين المهندس ثابت آل سويد، التقرير السنوي لإنجازات الهيئة لعام 2019، كما تم استعراض الحساب الختامي لعام 2019.
وتم عرض الموازنة التقديرية لعام 2020 لجميع أعضاء الجمعية، وقد تخلل العرض الإجابة على جميع استفسارات المشاركين بالجمعية العمومية لكل بند من بنود الاجتماع، كذلك تم عرض خطة العمل الاستراتيجية للهيئة السعودية للمقاولين إلى عام 2024 لجميع الأعضاء، وتخلل العرض شرح المبادرات التي ستمكن الهيئة من تحقيق أهدافها الاستراتيجية، وأخيرا تم عرض بند تعيين مراقب الحسابات وتحديد مكافأته لعام 2020، وقد تم التصويت على جميع البنود والموافقة عليها جميعا. كما وافقت الجمعية العمومية للهيئة السعودية للمقاولين على جميع البنود التي عرضت في الجمعية العمومية الرابعة.
22 مبادرة في الخطة الاستراتيجية المحدثة:
- 9 مبادرات تنظيمية معنية بتنظيم القطاع
- 8 مبادرات تمكينية خدمية لتمكين وتطوير قطاع المقاولات
- 1 مبادرة لتقديم خدمات متخصصة ذات قيمة مضافة لمنشآت القطاع
- 4 مبادرات داخلية لاستكمال بناء القدرات والكفاءات للهيئة وتحقيق الاستدامة المالية
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